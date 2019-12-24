Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 978,28 puan artarak 113.153,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 664,52 puan ve 0,59 yükselişle 112.839,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 112.783,03 puanı, en yüksek 113.395,45 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 113.153,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.155,94 puan ve yüzde 0,85 değer kazanımıyla 137.250,76 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 304'ü prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN, İpek Doğal Enerji ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.494,83 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.494,83 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 284 bin 600 liradan tamamladı.