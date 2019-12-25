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  3. Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Gün içinde en düşük 113.062,75 puanı, en yüksek 113.584,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 285 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 175,76 puan artarak 113.329,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 243,83 puan ve 0,22 yükselişle 113.397,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.062,75 puanı, en yüksek 113.584,91 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 113.329,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 52,40 puan ve yüzde 0,04 değer kazanımıyla 137.303,15 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 219'u prim yaptı, 154'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, İhlas Holding, İş Finansal Kiralama ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 285 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9251 lira, satışta 5,9489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9323 lira, satışta 5,9560 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,79'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,2924 dolar/yen paritesi de 109,78 düzeyinde seyrediyor.

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