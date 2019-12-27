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  4. Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

Gün içinde en düşük 113.380,66 puanı, en yüksek 114.290,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kazancıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 289 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,60 puan artarak 113.683,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 382,68 puan ve 0,34 yükselişle 114.035,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.380,66 puanı, en yüksek 114.290,81 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 113.683,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,82 puan ve yüzde 0,02 değer kazanımıyla 137.740,28 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 173'ü prim yaptı, 201'i geriledi. Albaraka Türk, İş Finansal Kiralama, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Tekfen Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.512,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.512,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 289 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9328 lira, satışta 5,9566 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9261 lira, satışta 5,9498 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,39'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,71'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1166, sterlin/dolar paritesi 1,3110 dolar/yen paritesi de 109,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,17 dolardan işlem görüyor.

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