Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.070,36 puan artarak 114.753,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 373,41 puan ve 0,33 yükselişle 114.057,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.057,03 puanı, en yüksek 114.961,51 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 114.753,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,44, teknoloji endeksi yüzde 3,24, hizmetler endeksi yüzde 0,49, sanayi endeksi ise yüzde 0,74 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.389,33 puan ve yüzde 1,01 değer kazanımıyla 139.129,61 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 289'u prim yaptı, 99'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Albaraka Türk ve İhlas Gayrimenkul en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.514,94 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.514,94 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 289 bin 250 liradan tamamladı.