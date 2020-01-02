Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.507,10 puan artarak 115.932,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 477,55 puan ve 0,42 yükselişle 114.902,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.565,91 puanı, en yüksek 115.932,05 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 115.932,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, teknoloji endeksi yüzde 2,56, hizmetler endeksi yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.851,40 puan ve yüzde 1,33 değer kazanımıyla 140.681,49 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 300'ü prim yaptı, 91'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji, Petkim ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.528,94 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.528,94 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 291 bin 600 liradan tamamladı.