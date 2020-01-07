Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.187,22 puan artarak 112.599,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.324,68 puan ve 1,19 yükselişle 112.737,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 112.347,58 puanı, en yüksek 113.387,24 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 112.599,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,23, teknoloji endeksi yüzde 1,60, hizmetler endeksi yüzde 1,31 ve sanayi endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.060,61 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 136.574,73 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 364'ü prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Albaraka Türk Katılım Bankası, İş Finansal Kiralama ve İpek Doğal Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.570,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.570,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 300 bin 750 liradan tamamladı.