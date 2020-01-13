Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.585,33 puan artarak 120.249,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 931,46 puan ve 0,78 yükselişle 119.595,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.595,16 puanı, en yüksek 120.899,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 120.249,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,69, teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.882,80 puan ve yüzde 1,30 değer kazanarak 146.338,43 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 345'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.550,69 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.550,69 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 yükselişle 292 bin 900 liradan tamamladı.