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  4. Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Gün içinde en düşük 119.595,16 puanı, en yüksek 120.899,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kazancıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 292 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.585,33 puan artarak 120.249,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 931,46 puan ve 0,78 yükselişle 119.595,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.595,16 puanı, en yüksek 120.899,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 120.249,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,69, teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.882,80 puan ve yüzde 1,30 değer kazanarak 146.338,43 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 345'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.550,69 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.550,69 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 yükselişle 292 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8488 lira, satışta 5,8723 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8672 lira, satışta 5,8907 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,50'den, bileşik getirisi de yüzde 10,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1126, sterlin/dolar paritesi 1,2986, dolar/yen paritesi de 109,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,53 dolardan işlem görüyor.

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