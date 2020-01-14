Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.174,31 puan artarak 121.423,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 143,63 puan ve 0,12 yükselişle 120.392,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.574,71 puanı, en yüksek 121.504,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 121.423,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.106,06 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 147.444,49 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 225'i prim yaptı, 158'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Halkbank ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.544,39 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.544,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 292 bin 500 liradan tamamladı.