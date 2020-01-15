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  4. Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

Gün içinde en düşük 120.442,41 puanı, en yüksek 121.804,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kaybıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 293 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 484,55 puan azalarak 120.938,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 190,72 puan ve 0,16 düşüşle 121.232,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.442,41 puanı, en yüksek 121.804,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 849,89 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 146.594,60 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 205'i geriledi. Türk Hava Yolları, Güneş Sigorta, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul YO ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.550,33 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.550,33 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 293 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8786 lira, satışta 5,9021 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8770 lira, satışta 5,9005 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,17'den, bileşik getirisi de yüzde 10,43'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1145, sterlin/dolar paritesi 1,3022, dolar/yen paritesi de 109,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,40 dolardan işlem görüyor.

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