Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,07 puan artarak 121.000,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 439,10 puan ve 0,36 yükselişle 121.377,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.763,09 puanı, en yüksek 122.482,43 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 121.000,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,47 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 146.641,08 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 199'u geriledi.Türk Hava Yolları, Petkim, Güneş Sigorta, Akbank ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.551,79 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.551,79 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 292 bin 850 liradan tamamladı.