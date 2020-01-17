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  4. Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Gün içinde en düşük 120.596,94 puanı, en yüksek 121.874,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazancıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 294 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 473,91 puan artarak 121.474,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 618,15 puan ve 0,51 yükselişle 121.619,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.596,94 puanı, en yüksek 121.874,29 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 121.474,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 587,17 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 147.228,25 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 195'i prim yaptı, 187'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Pegasus ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.554,74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.554,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 294 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8523 lira, satışta 5,8758 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8643 lira, satışta 5,8878 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1099, sterlin/dolar paritesi 1,3027, dolar/yen paritesi de 110,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,90 dolardan işlem görüyor.

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