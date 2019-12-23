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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2019 09:12 | Son Güncelleme

Küresel piyasaların, geçen hafta pozitif görünümünü korumasının ardından bu hafta Noel tatili dolayısıyla dar bant içinde dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de geçen hafta açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,1 ile beklentileri karşılaması, ticaret iyimserliği ve öncü imalat verilerinin yükseliş eğilimini koruması ile pay piyasaları rekorlarına devam etti.

Geçen hafta boyunca rekor üzerine rekor kıran New York borsasında, cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak tarihinin en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesi ve ABD senatosunun Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması piyasalardaki iyimserliği desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin piyasalar tarafından negatif anlamda fiyatlanmaması dikkati çekti.

Analistler, azil sürecinde suçlamaların Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından yargılama görevini gerçekleştirecek Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasının, Trump'ın azil riskinin şimdilik göz ardı edilmesini sağladığını bildirdi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Brexit sürecine ilişkin ilk dönemeç geçen hafta geçildi. İngiltere'nin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan ilk oylamada kabul edilirken, nihai oylamaya ilişkin görüşmelerin 7 Ocak 2020'de başlaması bekleniyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında yükseliş eğiliminin sürdüğü, avro/dolar paritesinin ise değer kaybettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,81, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan sanayi aktivite endeksindeki gerilemenin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de ekonomiyi desteklemek amacıyla bazı ürünlerin ithalat vergilerinin düşürmesine karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,52 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 111.177 puandan tamamladı. Geçen haftanın tamamında yüzde 2,1 yükselerek 5,9399'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9380 seviyesinde işlem görüyor.

Bu hafta ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasaların açık olduğu günlerde de düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini ifade eden analistler, veri takviminin de görece zayıf olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, Chicago Fed ulusla aktivite endeksi

18.00 ABD, kasım ayı yeni konut satışları

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bist piyasalar

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