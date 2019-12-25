FİNANS

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 09:14 | Son Güncelleme

ABD ve Avrupa'da piyasaların Noel tatiline girmesi dolayısıyla iç dinamiklerin öne çıkacağı yurt içi piyasalarda, bugün açıklanacak sektörel güven endeksleri takip edilecek.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de, dün yarım gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında dar bant içinde sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artarak kapanış rekorunu 8.953 puana taşıdı.

Avrupa tarafında, dün Almanya ve İtalya borsasının kapalı olması ve diğer başlıca piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirilmesi ile düşük hacimli yatay bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin fiyatlamaların artık gücünü kaybetmesi ve batıdaki Noel tatilleri dolayısıyla bugün Asya borsalarında sakin bir görünüm hakim oldu. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.490 doların kırılması ile yükselişi hızlanan ve günü yüzde 0,9 artışla 1.499 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.497 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak günü 113.153 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı. Dün yatay seyreden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında sakin seyrini sürdürerek 5,9480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 103.400'ün üzerinde yeni hedefin 105.000 ve 105.500 seviyeleri olacağını vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel güven endeksleri

14.30 Türkiye, aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HER ŞEY NASIL OLUYORSA ÇOK İYİ.DOLAR' 5.94 E SIKI SIKI BAĞLADILAR AMA UÇMASIN DİYE. BAKALIM NEREYE KADAR TUTACAKLAR. ALTIN KEZA ÖYLE 1.400 ONSU GEÇMEZ DİYORLARDI O DA NASIL OLUYORSA 1.499 ÇIKTI. SIRF DOLARI TUTMAK İÇİN. OOO BORSA İSE 2019 YILI SONUNA KADAR 110 BİNİ BULUR AMA GEÇMESİ MUCİZE DİYORLARDI, 113 BİN 800 LERDE BİR ŞEYLER BU ŞEKİLDE DÖNÜYOR.YİNE KAZANAN BÜYÜK YATIRIMCILAR.KÜÇÜK YATIRIMCI NASIL? KAZANSIN SAĞ GÖSTERİP SOL VURUYORLAR.
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