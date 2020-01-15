Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Avrupa tarafında, İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit sürecini parlamentoda şimdiye kadar sorunsuz yürütmesine karşın bağımsızlık referandumu için yetki devri isteği reddedilen İskoçya’nın Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın kendi geleceğine karar verme hakkını elde edeceğini belirterek, bu konuda ısrarcı olduğunu gösterdi.

Dün ABD'de enflasyon, aralıkta yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artarak beklentilerin hafif altında kalırken, New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kazandı, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 düşüş kaydetti.

ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin ikinci faz anlaşmaya kadar düşürülmeyeceği ve ABD seçimleri nedeniyle sürecin uzayabileceği tahminleri ile törpüleniyor.

Söz konusu gelişmelerle sterlin/dolar paritesi, dün 1,2954 ile 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,30'un hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,1100-1,1150 dar bandında yatay bir seyir izliyor.

Avrupa'da veri gündeminin dün zayıf olmasının da etkisiyle borsalarda yatay bir seyir izlenirken, bugün Almanya'nın 2019 yılı 4. çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek.

Bugün, ticaret anlaşmasına ilişkin detayların belli olmaması ve gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oluyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pay piyasalarında işlem hacmi rekorunun da 20,2 milyar lira ile kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.