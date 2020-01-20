Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Geçen haftayı pozitif görünümünü devam ettirerek tamamlayan pay piyasalarında bu hafta başlayacak ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki yargılama süreci takip edilecek. Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama, 21 Ocak Salı günkü oturumla başlayacak.

Analistler, iddia ve savunma tarafının açılış sunumlarıyla başlayacak olan oturumların iki haftadan fazla sürmesinin beklenmediğini belirterek, Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğu nedeniyle aklanma kararının çıkacağını öngörüyor.

Jeopolitik gelişmeler açısından ABD ile İran arasındaki gerilimin şimdilik gündemden düşmesi sonrası Libya ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtilirken, Libya Siyasi Anlaşması'nın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğu kaydedildi.

Sağlanan ateşkesin Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından havan atışıyla ihlal edilmesi ve petrol sevkiyatına ilişkin belirsizlikler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 65,3 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yüzde 0,8 yükselerek 65,8 dolara çıktı.