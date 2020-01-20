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  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, veri gündeminin görece zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin gündemin odağında yer alması bekleniyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Geçen haftayı pozitif görünümünü devam ettirerek tamamlayan pay piyasalarında bu hafta başlayacak ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki yargılama süreci takip edilecek. Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama, 21 Ocak Salı günkü oturumla başlayacak.

Analistler, iddia ve savunma tarafının açılış sunumlarıyla başlayacak olan oturumların iki haftadan fazla sürmesinin beklenmediğini belirterek, Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğu nedeniyle aklanma kararının çıkacağını öngörüyor.

Jeopolitik gelişmeler açısından ABD ile İran arasındaki gerilimin şimdilik gündemden düşmesi sonrası Libya ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtilirken, Libya Siyasi Anlaşması'nın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğu kaydedildi.

Sağlanan ateşkesin Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından havan atışıyla ihlal edilmesi ve petrol sevkiyatına ilişkin belirsizlikler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 65,3 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yüzde 0,8 yükselerek 65,8 dolara çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında rekorlar devam ederken, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 97,6'ya yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, geçen haftaki yoğun makroekonomik veri gündemi piyasalarda dalgalı bir seyir izlenmesine neden olurken, devam eden küresel risk iştahıyla pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Yeni haftanın açılışında Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, petrol fiyatları ile birlikte altının ons fiyatı da yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.562 dolardan işlem görüyor. Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin kasımda aylık yüzde 1 daralmaya işaret etmesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmeye devam etmesinin desteği ile yükselen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,37 artış kaydetti. Endeks, cuma günü yüzde 0,39 değer kazanarak günü 121.475 puandan tamamlarken, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Geçen haftayı 5,8882'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8940 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Libya'ya ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç, 118.000 puanın destek konumuna gelebileceğine değinen analistler, dolar/TL'de ise 5,82-5,95 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Almanya, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi

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