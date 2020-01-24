Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Başkanı Trump'ın azli istemiyle Senato’da devam eden yargılamanın 3. gününde Demokrat savcı vekiller, Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinden biri olan "görevi kötüye kullanma" suçlamasına odaklandı. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler, sunumunda, "Başkan'ın Ukrayna ile ilgili yaklaşımı yanlış, yasa dışı ve tehlikeliydi. Bugüne kadar hiçbir başkan, kendi ülkemizdeki seçimlerde hile yapmak için yabancı bir ülkeden yardım istememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemede savcılık görevi gören Demokrat vekillerin savunmalarını bugün tamamlaması bekleniyor. Trump'ın avukatları da yine 3 güne yayılmış şekilde salı günkü oturumlarla birlikte savunma tarafının sunumlarını tamamlanacak ve soru-cevap bölümüne geçilecek.

Azil yargılamasının devam ettiği ABD'de pay piyasaları dün de karışık seyrini sürdürdü. Dow Jones endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında ise, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın borsalarda satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 düşüş kaydetti.