FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda geçen hafta Çin'de yayılan virüse ilişkin tedirginliklerle yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiği görülürken, yeni haftada jeopolitik gelişmeler ve yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda bu hafta yoğunlaşan veri gündemi ve siyasi gelişmeler izlenecek.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin Yeni Yıl tatilinin kutlandığı Asya bölgesinde turizmden perakendeye kadar birçok sektörün olumsuz etkilediği, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin de giderek arttığı görülüyor.

Son durumda koronavirüs nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükselirken, salgının ardından ülkede 30 Ocak'ta sona erecek olan tatilin 2 Şubat'a uzatıldığı bildirildi.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki duruşmaları kapsamındaki haber akışı da piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor. Risk algısına negatif yansıyan bu süreçte, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurması gündemin odağını değiştirdi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planı, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Netanyahu, anlaşmayı "tarihte bir kez ele geçecek fırsat" olarak nitelendirirken, Filistinli gruplar söz konusu planı reddetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamasının ardından konuya ilişkin gelişmeler de takip edilecek.

Koronavirüs ve azil yargılamasına dair gelişmelerle geçen hafta New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, güvenli varlıklara yönelen yatırımcıların artan tahvil talebi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüş trendine girdi. Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Geçen haftaya yüzde 1,81 seviyelerinden başlayan 10 yıllık tahvil faizlerin bugün yüzde 1,6270 ile Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dolar endeksi ise cuma günü 97,946 ile yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 97,884 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, ABD'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 5'e yükseldiğini, yayılma riskine dair artan endişelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini belirterek, Trump'ın azil süreci kapsamında avukatların bugün yapacağı savunmanın da takip edileceğini söyledi.

Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında yapacağı açıklamaların jeopolitik risk algısını şekillendireceğine işaret eden analistler, bu hafta Fed'in 28-29 Ocak'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısının yanı sıra ABD'de büyüme, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve dış ticaret başta yoğun veri gündeminin izleneceğini bildirdi.

Avrupa tarafında geçen hafta ECB toplantısı ve Brexit'e dair gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıktığı, düşüş eğilimine giren avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından takip edildiği görüldü. İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarının, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 yükseldi. Geçen hafta 1,11'in altına inen avro/dolar paritesi ise bugün 1,1028 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Asya tarafında birçok ülke borsasında Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, uzatılan tatilin Çin'de ilk çeyrek büyümesine negatif yansıyacağına dair endişeler dillendiriliyor. Koronavirüs kaynaklı endişelerle güvenli liman olarak görülen Japon yenine de talebin arttığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9'luk sert düşüşle seyrediyor. Çin'de tatilin uzamasıyla küresel petrol talebinin negatif etkileneceği endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 düşüşle 59,2 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içi tarafta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33 değer kaybederek 122.141,75 puandan kapandı. Geçen haftayı 5,9420 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise bugün yüzde 0,10 artışla 5,9480'den alıcı buluyor.

Analistler, yeni haftada Elazığ'da cuma günü meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme dair gelişmelerin takip edileceğini, ayrıca perşembe günü TCMB tarafından gerçekleştirilecek yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısının fiyatlamalar açısından önem taşıdığını belirtti.

Hazine'nin bugün gerçekleştireceği tahvil ihalesinin yanı sıra yurt içinde yoğun veri akışının bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 119.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, ocak ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, ocak ayı IFO İş Dünyası Güven Endeksi

18.00 ABD, aralık ayı 1. el konut satışları

18.00 ABD, ocak ayı Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başvurular başladı! Personel alınacakBaşvurular başladı! Personel alınacak
Çeyrek ve gram altın ne kadar?Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 27 personel alacak

Başvurular başladı! Personel alınacak

Altın fiyatları 27 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Deprem yardımları 'PTT Posta Çeki' hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.