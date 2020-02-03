Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e çıktı. Öte yandan, virüsün 21 bin 558'e bulaştığı şüphesi bulunuyor.

Koronavirüs endişeleri ile uzatılan Çin Yeni Yıl tatilinin bugün sona ermesi ile Şanghay bileşik endeksi ise sert düştü. Endeks, açılışta yüzde 9'a yakın düşüşle 2.716,70 puanla 18 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, piyasadaki panik havasını dağıtmak için ülke merkez bankası piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranı yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

Analistler, Çin'de pay piyasaları açısından ilk verilen tepkinin sert olmasının zaten beklendiğini, virüsün finansal piyasalara etkisinin derinleşmemesi adına yetkililerin tedbir almaya devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksinin yüzde 0,45 artıda bulunduğunu, Güney Kore'de Kospi endeksinin ise yüzde 0,1'lik kayıpla sınırlı kaldığına işaret eden analistler, güne 6,93 seviyelerinden başlayan ve 7,02'ye kadar yükselen dolar/yuan paritesinin seyrinin de yakından izleneceğini kaydetti.