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Piyasaların gözü enflasyon verisinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:12 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda, geçen hafta artan jeopolitik riskler ve koronavirüs endişeleriyle negatif bir seyir izlenmesinin ardından yeni hafta Çin borsasındaki sert düşüşle başlarken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e çıktı. Öte yandan, virüsün 21 bin 558'e bulaştığı şüphesi bulunuyor.

Koronavirüs endişeleri ile uzatılan Çin Yeni Yıl tatilinin bugün sona ermesi ile Şanghay bileşik endeksi ise sert düştü. Endeks, açılışta yüzde 9'a yakın düşüşle 2.716,70 puanla 18 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, piyasadaki panik havasını dağıtmak için ülke merkez bankası piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranı yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

Analistler, Çin'de pay piyasaları açısından ilk verilen tepkinin sert olmasının zaten beklendiğini, virüsün finansal piyasalara etkisinin derinleşmemesi adına yetkililerin tedbir almaya devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksinin yüzde 0,45 artıda bulunduğunu, Güney Kore'de Kospi endeksinin ise yüzde 0,1'lik kayıpla sınırlı kaldığına işaret eden analistler, güne 6,93 seviyelerinden başlayan ve 7,02'ye kadar yükselen dolar/yuan paritesinin seyrinin de yakından izleneceğini kaydetti.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine dair açıkladığı sözde barış planına ilişkin gelişmeler izlenirken, Libya krizine dair haber akışı da piyasaların odağında bulunmayı sürdürüyor.

Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib ve Halep'te yerleşim yerlerini ele geçirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) bu sabah yaptığı açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalan Adil Abdulmehdi'nin ardından cumartesi günü hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye verdiğini açıkladı. Allavi’nin, bir ay içerisinde kabineyi oluşturup meclisten güvenoyu alması gerekirken, konuya dair tepki ve destek açıklamaları yakından takip ediliyor.

ABD tarafında geçen hafta beklentiler doğrultusunda gelen veriler ve tahminleri aşan şirket bilançolarına karşın koronavirüs endişeleri ve jeopolitik risklerin fiyatlamalarda öne çıktığı görüldü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 psikolojik sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,5260 seviyelerinde bulunuyor. Cuma günü 97,3 ile iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi ise bugün yüzde 0,1'lik yükselişle 97,5 sınırında tutunmaya çalışıyor.

Avrupa tarafında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. Ayrılmanın gerçekleşmesinin ardından tarafların gelecekteki ilişkilerinin anlaşmaya bağlanması için müzakerelerin yapılacağı 11 aylık geçiş dönemi kritik önem taşıyor. İngiltere'nin bu süre zarfında AB kurallarına uymaya devam edeceği ancak birliğin karar mekanizmalarında yer almayacağı belirtiliyor.

Brexit belirsizliğine dair önemli bir dönüm noktasının geride kalmasına karşın küresel gelişmeler paralelinde azalan risk iştahının etkisiyle cuma günü Avrupa borsalarında düşüş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 geriledi. Geçen hafta 1,10 kritik sınırının altını gören avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 1,1084 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,59 değer kaybederek 119.140,08 puandan kapandı. Dolar/TL ise geçen haftayı 5,9814 seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün 5,98'in üzerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik tarafta yoğunlaşan haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 121.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 119.000 puanın destek konumda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,14 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,80 ila yüzde 1,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 9,91 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TÜFE ve yurt içi ÜFE

11.55 Almanya, ocak ayı imalat sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sektörü PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sektörü PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sektörü PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat sanayi ve istihdam endeksleri

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Anahtar Kelimeler:
bist 100, koronavirüs, Küresel piyasalar,

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