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Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri konusundaki belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı.

Koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesine karşın salgının Çin başta olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki etkileri artık daha yüksek sesle tartışılıyor. Geçen hafta Çin'in 2020 büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünkü raporunda ise salgınının tüm Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelere karşın başlıca ekonomi yönetimlerinin destekleri ve merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi ile piyasalardaki satış baskılarının sınırlı kaldığını ifade eden analistler, borsaların da iç dinamiklerle karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'de, dün Apple'ın, yılın ilk çeyreğinde satış hedeflerine ulaşamayabileceğini açıklaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,56 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, Nasdaq endeksi, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde tamamladı.

Dün açıklanan New York Fed imalat endeksinin beklentilerden güçlü artarak son 9 ayın zirvesine çıkması ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, Almanya'dan negatif makroekonomik veriler gelmeye devam etti.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yayımlanan Almanya'ya ilişkin cari durum ve beklenti endeksleri, tahminlerin belirgin bir şekilde altında kaldı.

Veri sonrası pay piyasalarında ve avroda değer kayıpları görüldü. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,35 gerileyerek şubat başından bu yana içinde bulunduğu düşüş trendi içindeki hareketini sürdürdü ve 1,0786 ile Nisan 2017'den beri en düşük seviyesini gördü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında koronavirüs salgınına ilişkin vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesinin de etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Petrol fiyatları ile borsalarda yükseliş yaşanırken, altının ons fiyatı yatay seyrediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 azalışla 119.574,10 puandan tamamladı. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel dün yüzde 0,3 yükselerek 6,0670'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrediyor.

Doların başlıca gelişmiş ülke para birimlerine karşı değerini takip etmek için kullanılan dolar endeksi, dün yüzde 0,44 artarak son 20 ayın zirvesi olan 99,5'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,07 ve 6,10 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ankete göre, 7 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

16.30 ABD, ocak ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri,

16.30 ABD, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

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Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, koronavirüs salgını,

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