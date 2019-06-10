Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Geçen hafta ticaret savaşı ve jeopolitik risklere karşın gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlar atacağı beklentileri ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yurt dışında veri gündemi, yurt içinde PPK toplantısı takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya gümrük tarifesi tehdidinin ardından iki ülkenin göçmen politikaları konusunda anlaşmaya varması sonrası piyasalarda ticaret savaşı konusunda iyimserliğin arttığı görülüyor.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin ticaret savaşı konusunda belirleyici olması bekleniyor.

Cuma günü bir açıklamada bulunan Şi Cinping, ABD ile Çin’in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, “Donald Trump arkadaşım. ABD’nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.” dedi.

Bu gelişmeler ile ABD, Japonya ve Avro Bölgesi başta olmak üzere merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek için gerekeli alana sahip oldukları yönündeki açıklamalar, pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.