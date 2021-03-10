FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek!

Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 10:49 | Son Güncelleme

Antalya'da güneş enerjisi panel üretiminde farklı ürünler geliştiren firma, güneş enerjisinden elektrik üreten plaj şemsiyeleri üretimine başladı. Plaj ve havuz başlarındaki bu şemsiyelerin ürettiği elektrik enerjisi, cep telefonu, tablet gibi cihazların şarj sorununu ortadan kaldıracak.

Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve Türkiye'deki en büyük 500 firma arasında yer alan CW Enerji, iş yerleri ve fabrikalar, evlerin çatıları gibi alanlar dışında kış bahçeleri, havuz başları, kafe bahçeleri ve seralarda kullanılabilecek gölgelik tarzındaki güneş paneli üretimine, plajlar ve havuz başlarında kullanılan şemsiyeleri de ekledi. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren panel üretiminde Avrupa'nın en büyük fabrikasına sahip CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, başta Antalya olmak üzere hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok turizm kenti sahillerinde plajlar ve havuz başlarında cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların şarj sorununu çözebilecek, güneşten elektrik enerjisi üretebilen prizli plaj şemsiyesi ürettiklerini söyledi.

plaj şemsiyesi

SAHİLDE PRİZ BAŞINIZIN UCUNDA

Tarık Sarvan, bu yeni üründe plaj şemsiyesi üzerine yerleştirilen, ayakta kalmasını sağlayan düzeneğin içine lityum iyon batarya ile depolama da sağlanabildiğini kaydetti. Sarvan, “Artık tablet, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarımız tatillerde de bizi bırakmıyor. İşimizi yönetiyoruz veya bir şeyler okuyabiliyoruz. Şarjımız yetmiyor ve havuz başları veya sahillerde priz arıyoruz. Artık priz aramaya gerek yok. Güneşlendiğiniz, dinlendiğiniz noktada başınızın ucuna koyduğunuz şemsiyeyle bu cihazları çalıştırabileceksiniz. Gövdesinde bulunan lityum iyon bataryalar gündüz güneşten enerjiyi depolayacak ve şarj işlemlerinin yanı sıra akşam sahili veya evinizin bahçesini aydınlatabilirsiniz" dedi.

plaj şemsiyesi

AVRUPA'DAKİ BİRA FABRİKASINDAN YÜKLÜ TALEP

Bu tür şemsiyelerin Avrupa'da özellikle kafe önleri ve bahçelerde kullanıldığını belirten Sarvan, bu türdeki tenteler için de aynı sistemin uygulanabileceğini söyledi. Yurt dışındaki bazı bira üretici firmalardan yüklü miktarda talep aldıklarını kaydeden Sarvan, “Ülkemize bir ihracat kalemi daha oluşturduğumuz için bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın zamanda ihracatımızı yapıp tabi ki farklı modellerde dünyanın her yerinde bu ürünleri görebileceksiniz. Şu an ürünü daha yeni bitirdik ve piyasaya çıkardık. Fiyat, maliyet kullanılacağı ortamlar, müşterilerin ihtiyaç duyduğu noktalar, şemsiyelerin büyüklükleri, çapları, ne kadar güce ihtiyaçları var, bütün bu teknik çalışmalar bitti" diye konuştu.

ŞEMSİYE MODELLERİ DEĞİŞEBİLİYOR

Siparişleri almaya devam ettiklerini, bu yaz itibari ile her yerde bu tür şemsiye ve tentelerin görülebileceğini dile getiren Sarvan, “Şemsiyenin zaten bir maliyeti var. Aldığınız şemsiye bin veya 10 bin liralık olabilir. Bizim üzerine getirdiğimiz teknolojik kısmın, ihtiyaca göre bin 500- 2 bin lira arasında başlangıç fiyatları var. Şemsiyenizi alıp onun üzerine yapabiliriz veya şemsiyeyi çalıştığımız partner firma modellerinden beğenip de ürünü gönderebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Palmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdiPalmet Enerji, büyümeye yönelik satın alma işlemleri gerçekleştirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!
Kabin memurları ne kadar kazanıyor? Kabin memurları ne kadar kazanıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir
9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir
Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi
Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte fiyatı
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte fiyatı
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınlandı
'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınlandı
EPGİS açıkladı: Benzine zam geldi!
EPGİS açıkladı: Benzine zam geldi!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı | 11 Mart'ta hangi ürünler indirimli? (Ahmet)
A101 aktüel ürünler listesini yayınladı
Uber Ankara'da hizmete başladı!
Uber o ilimizde hizmete başladı!
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
Son Dakika: Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!
Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!
Bakan duyurdu! 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor!
Akkuyu NGS'de üçüncü temeli atılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.