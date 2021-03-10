Plaj şemsiyeleri elektrik üretecek!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve Türkiye'deki en büyük 500 firma arasında yer alan CW Enerji, iş yerleri ve fabrikalar, evlerin çatıları gibi alanlar dışında kış bahçeleri, havuz başları, kafe bahçeleri ve seralarda kullanılabilecek gölgelik tarzındaki güneş paneli üretimine, plajlar ve havuz başlarında kullanılan şemsiyeleri de ekledi. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren panel üretiminde Avrupa'nın en büyük fabrikasına sahip CW Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, başta Antalya olmak üzere hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok turizm kenti sahillerinde plajlar ve havuz başlarında cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların şarj sorununu çözebilecek, güneşten elektrik enerjisi üretebilen prizli plaj şemsiyesi ürettiklerini söyledi.

SAHİLDE PRİZ BAŞINIZIN UCUNDA

Tarık Sarvan, bu yeni üründe plaj şemsiyesi üzerine yerleştirilen, ayakta kalmasını sağlayan düzeneğin içine lityum iyon batarya ile depolama da sağlanabildiğini kaydetti. Sarvan, “Artık tablet, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarımız tatillerde de bizi bırakmıyor. İşimizi yönetiyoruz veya bir şeyler okuyabiliyoruz. Şarjımız yetmiyor ve havuz başları veya sahillerde priz arıyoruz. Artık priz aramaya gerek yok. Güneşlendiğiniz, dinlendiğiniz noktada başınızın ucuna koyduğunuz şemsiyeyle bu cihazları çalıştırabileceksiniz. Gövdesinde bulunan lityum iyon bataryalar gündüz güneşten enerjiyi depolayacak ve şarj işlemlerinin yanı sıra akşam sahili veya evinizin bahçesini aydınlatabilirsiniz" dedi.