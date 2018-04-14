Plaka tanıma sistemi meyvelerini veriyor

"Bunun üzerine şoför tarafından beyan edilmeyen ve nasıl alındığına ilişkin fatura gibi herhangi bir evrak gösterilemeyen ve otomobille aynı plaka takılı şekilde kaçak yurda sokulmaya çalışılan karavana gümrük muhafaza ekiplerince el konuldu. Diğer olayda ise yine Yunanistan'a motorsuz karavan ve araçla çıkış yapan şahıs, ülkeye dönüşünde karavanla giriş yapmak amacıyla İpsala Gümrük Kapısı'na geldi. Sistem sayesinde aracın giriş ve çıkış görüntüsü görevli muhafaza personeli tarafından karşılaştırıldığında, çıkış yapan karavanın farklı olduğu belirlendi. Alımına ilişkin herhangi bir evrak sunulamayan ve yurda kaçak sokulmaya çalışılan karavana el konuldu."

Tüfenkci, her iki olaya ilişkin araç şoförleri hakkında İpsala Cumhuriyet Savcılığı nezdinde adli takibat başlatıldığını kaydetti.