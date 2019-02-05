Plastik şişesini alan pazara koştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde naylon poşet kullanımının azaltılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, üç plastik şişe karşılığında bir bez çanta dağıtılan etkinlik ilgi gördü.

17 dakikada 10 bin şişe toplandı

Bozüyük Belediyesince kapalı pazar yerinde "Çöpe değil kapalı pazara" adlı etkinlik yapıldı.

Pazara alışveriş için gelen ve yanlarında üç plastik şişe getiren vatandaşlara, belediye görevlileri tarafından bez çantalar dağıtıldı.

Büyük ilgi gören etkinlikte 17 dakikada yaklaşık 10 bin şişe toplandı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Sıfır Atık Projesi" yürütüldüğünü hatırlattı.

Plastiğin çevreye büyük zarar verdiğini vurgulayan Bakıcı, "Biz de bu kampanyaya katıldık. Bunlar ücretsiz dağıtılabilirdi ama önemi bizim için geri dönüşüm. Bizim amacımız Bozüyük'te 20 bini aşkın bir şekilde şişelerin plastiklerin geri dönüşümünü sağlamak. İnşallah ona da ulaşacağız." dedi.