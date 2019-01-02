FİNANS

Poşet ücretli oldu! Kullanımı yüzde 70 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, ücretli poşet uygulamasıyla ilgili "İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz." dedi.

Poşet ücretli oldu! Kullanımı yüzde 70 azaldı

Varır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının başlamasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, halktan eleştirilerin yanı sıra olumlu tepkilerin de geldiğini söyledi.

Türk milletinin bilinçli bir toplumun olduğunu ifade eden Varır, konunun daha da anlaşılmasıyla tepkilerin giderek azalacağını düşündüğünü aktardı.

Uygulamanın başlamasından bu yana bazı rakamları elde etmeye başladıklarını belirten Ahmet Varır, şunları kaydetti:

"'Daha önce müşteriye yüz birim poşet veriliyordu' denen yerlerde bu rakamın aşağı yukarı 40'a 50'ye düştüğünü görüyoruz. Tabii ki daha az rakamlarda var. Önümüzdeki süreç içerisinde daha da azaldığını göreceğimizi düşünüyoruz. İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu verileri daha sağlıklı hale getirdiğimizde, 10-15 günlük verileri açıkladığımızda daha somut olarak göreceğiz."

'POŞETLERDEN KAR ELDE EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ahmet Varır, poşetlerin farklı fiyatlarda satılabileceğini, ancak asgari olarak 25 kuruşa satılması gerektiğini vurgulayarak, "Bakanlığımıza yatırılması gereken bir geri kazanım katılım payı var. Bunun üzerinde bir gelir elde ediliyorsa o fazla gelirin de geri kazanım katılım payı olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına yatırılmasına gerekiyor. Marketlerin poşet üzerinden bir kar elde etmesi söz konusu değil. Böyle bir şeye, getirilen düzenleme müsaade etmiyor." diye konuştu.

'ALDIKLARIMI ELİMLE GÖTÜRÜRÜM' DİYORLAR

Bir market işletmecisi Ömür Yurtseven de uygulamayla ilgili halktan bir tepkiyle karşılaşmadıklarını belirtti.

1 Ocak'tan itibaren vatandaşların markete gelirken yanında file ya da daha önce kullandıkları poşetleri getirdiklerini aktaran Yurtseven, "Bilmeyen vatandaşlara izah ettiğimizde anlayışla karşıladılar. Yerinde bir uygulama. İnsanlar ihtiyacı olsa da olmasa da poşetleri alıyorlardı. Şimdi daha verimli oldu. Umarım böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Bir markette kasiyer olarak çalışan Aybüke Güneş de uygulamanın başlamasından bu yana vatandaşların ücretli poşeti tercih etmediğini söyledi.

Vatandaşlara "Poşet ister misiniz?" diye sorduğunda "Hayır" cevabını aldığını dile getiren Güneş, "Vatandaşlar, 'Poşet istemiyorum. Aldıklarımı elimle götürürüm, arabam var' diyor. Önceden bir ürün almış, 3-4 tane poşet kullanıyordu. Şimdi öyle değil. Aldıklarını, yanında getirdiği kutu ya da poşetle götürüyor." dedi.

UYGULAMAYI BEĞENEN DE VAR BEĞENMEYEN DE

Markette alışveriş yapan Neriman Göçmen, uygulamayı beğendiğini ama marketlerde ücretli poşet yerine ücretli file dağıtılmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Nuriye Özçelik ise uygulamanın iyi yönleri olduğu gibi kötü yönlerinin de bulunduğunu, aldıkları ürünü taşımak için poşet almalarının zorunlu olduğunu söyledi.

Muhammed Güler, ücretli poşet uygulamasını beğenmediklerini vurgulayarak, "İnsanları resmen kazıklıyorlar. Bu uygulama yüzünden toplu poşet aldık. Evde çöp poşeti olarak da kullandığımız için de bu yöntemi seçtik." dedi.
KAYNAK:AA

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne? Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne?
Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poşet ücret

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

Dev şirket TMSF'ye devredildi!

Dev şirket TMSF'ye devredildi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMSF Başkanı Gülal: “Enflasyonla mücadeleye devam”

TMSF Başkanı Gülal: “Enflasyonla mücadeleye devam”

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne?

Erdoğan’ın müjdeleri yeni yılın ilk teklifi olacak

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

Bacasız sanayi! Paraya para demiyorlar

Bacasız sanayi! Paraya para demiyorlar

Toyzz Shop'un sahibi Cem Sunman'ın eşi Melda Sunman vefat etti

Oyuncak devinin acı günü

Milyonlarca emekli yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.