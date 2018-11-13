FİNANS

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Marketlerde poşetin parayla satılmasını içeren atık yönetmeliği kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2019'dan itibaren 25 kuruş veya 50 kuruş gibi cüzi bir miktar ile satılacağını duyurulmuştu.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak.

Bu kalınlığın altında veya üstünde olan poşetler, eskiden olduğu gibi ücretsiz verilecek. Yine taslak yönetmelik çerçevesinde 15-50 mikron arasında kalınlıktaki torbalar için ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan torba adedinin; 31 Aralık 2019’a kadar 90’ı, 31 Aralık 2025’den itibaren ise 40’ı aşmayacak şekilde kullanımının azaltılması yönünde AB ile uyumlu bir yönetmelik de çalışmalar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
market poşet ücretlendirme

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