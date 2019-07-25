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Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla taşınan, değeri 22 euroya kadar olan eşya, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilecek.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen ve önemli değeri olmayan, satışa konu edilmeyecek veya üretimde girdi olarak kullanılmayacak nitelikte, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın hızlı ve kolay bir şekilde tesliminin sağlanması amacıyla, değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.

Söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi.

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın operatör yetkisi kapsamında hızlı kargo firmaları ile posta idaresi tarafından beyanına imkan sağlandı.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
hızlı kargo taşımacılığı Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

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