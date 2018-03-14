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PPK tutanakları yayımlandı

14 Mart 2018 16:23

Merkez Bankası'nın (TCMB) 7 Mart'ta gerçekleştirdiği ve kısa vadeli faizleri sabit tuttuğu yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapıldı.

PPK tutanakları yayımlandı
Merkez Bankası (TCMB), 7 Mart tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanaklarını yayımladı.
 
"Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir" ifadelerinin yer aldığı tutanaklarda, ana eğilime ilişkin göstergelerin katılık sergilediği ve çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği vurgulandı.
 
Metinde öne çıkan ifadeler şu şekilde:
 
- Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir.
 
- Küresel büyümeye ilişkin geçtiğimiz yılın son çeyreğine ait veriler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin eşanlı olarak devam ettiğini göstermektedir.
 
- Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki düşüş sınırlı kalmış, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korumuştur.
 
- Enflasyon ve enlasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.
 
- Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiş ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde borç verme faiz oranını yüzde 12,75'te sabit tutmuştur.
 
- TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
 
- Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflere uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
 
 
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