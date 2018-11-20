FİNANS

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 08:46 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Son dakika habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz” dedi.

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) "uyumlu işveren" düzenlemesinin hayata geçirildiğini kaydeden Bakan Selçuk, "İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

1 YIL İÇERİSİNDE BORÇLARINI ÖDEYEMEMİŞ OLANLAR YARARLANACAK

İyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere bir çok kolaylık getirildiğinin altını çizen Selçuk, düzenlemeden, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi ve buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olanların yararlanabileceğini bildirdi.

Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini, sonrasında ise "çok zor durum" halinin inceleneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, "Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"500 BİN LİRAYA KADAR TEMİNAT ARANMAYACAK"

Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi, çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ile yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin TL'yi aşan kısım için ise yüzde 25'i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek. Hacizli malın, kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek."

"İŞVEREN GÜÇLÜ OLURSA, İSTİHDAM DA GÜÇLENİR"

Borç miktarı 2 milyon lira ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda kanunda sınır konulmadığını hatırlatan Bakan Selçuk, borç miktarı 2 milyon liranın üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değerinin 2 milyon lirayı aşamayacağını kaydetti.

Selçuk, işverenler ne kadar güçlü olursa istihdamın da aynı oranda güçleneceğine işaret ederek, "İşverenlerimizin omuzlarındaki yükü bölüşerek, geleceğimizi refahla inşa etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki işverenlerimiz ne kadar güçlü olursa, istihdamımız da aynı oranda güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

AA

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talepAsgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep
Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa olduUzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SGK sosyal güvenlik kurumu prim borcu

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Defne yaprağı Türkiye'den dünyaya satılıyor

Defne yaprağı Türkiye'den dünyaya satılıyor

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Okuyucu Yorumları 8 yorum
hic bi medyada dile gelmiyo ama suan ekonomik kriz var esnaflik yapan bilir piyasada canli para yok ben 1.5 yildir bagkurumu odeyemiyorum isci ssk primlerimi zor oduyorum bize sira gelmiyor yapilandirsak nolucak odeyemiyoruz primler cok yuksek bi isci primi 780 tl
Duzenli ödeme yapana bir şey yok mu?
para mı lazım hacııı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk'tan borçlara yapılandırma müjdesi

Bakan Selçuk'tan borçlara yapılandırma müjdesi

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Uzmanların gözü Bitcoin'de! Ekim 2017'den bu yana ilk defa oldu

Benzinde 19 kuruş indirim

Benzinde 19 kuruş indirim

Dev fondan 'Şok Marketler' açıklaması

Dev fondan 'Şok Marketler' açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.