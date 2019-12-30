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  4. PTT AŞ'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" konulu filatelik

PTT AŞ'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" konulu filatelik

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

PTT AŞ'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" konulu filatelik

PTT AŞ, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" konulu özel filatelik ürünü tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Milli Mücadele'nin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon” sloganıyla İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısıyla başlatılan etkinlikler kapsamında bugün "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" tedavüle çıkarıldı.

Koleksiyon 300 lira bedelle PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinden ve filateli cep uygulamasından satın alınabiliyor. Söz konusu koleksiyonun yanı sıra "Mustafa Kemal Paşa" konulu özel tarih damgalı zarf da 3,50 lira bedelle satışa sunuldu.

PTT Pul Müzesi'nde bugün "Mustafa Kemal Paşa 30.12.2019 ANKARA" ibareli özel tarih damgası kullandırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
filatelik ürün Milli Mücadelenin 100. Yılı Koleksiyonu PTT AŞ

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