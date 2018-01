PTT'den Kamuoyu Açıklaması

PTT A.Ş. geçmiş ve şimdiki üst yönetimine karşı yayın organlarında çıkan Sayıştay raporları örnek gösterilerek yapılan suçlamalar ve iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmak maksadı taşımaktadır.



178. yılını kutlamaya hazırlanan ülkemizin medar-i iftiharı bir kurumu ve yöneticilerini yıpratmaya yönelik bu haberlerin aksine Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, son yıllarda büyüme , karlılık ve yatırım büyüklüğü konuları başta olmak üzere inovatif ürün, hizmet ve servis üretimi ve sunumu, teknoloji üretimi ve Ar-Ge yönetimi, insan kaynakları ve sosyo kültürel alanlar ile uluslararası posta ve lojistik alanlarında Türkiye’de eşine az rastlanır bir başarı elde etmiştir.



Kimi basın yayın organlarında yer alan iddiaların aksine herhangi bir konuda olmadığı gibi bu konuda da ülkemizin en değerli ve köklü kurumlarından birisi olan Sayıştay ile Türkiye’nin gurur tablolarına imza atan PTT A.Ş arasında bir görüş ayrılığı yoktur. Olan sehven veya kasdı aşarak Sayıştay rapor taslağına yansıyan bir kaç yanlş bilgi ayrıntısıdır. Nesnel ve somut dayanağı olmayan bu detayların arasında yapılan haracamaların arasında tören ve milli bayram harcamalarının olmadığı iddiası da vardır. Halbuki resmi harcama belgelerinde ilk elden hemen görüleceği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde PTT A.Ş milletimizin yeniden şahlanışında milli ve yerli kimliğinin icaplarını yerine getirerek üzerine düşeni yapmıştır. 15 Temmuz şanlı direnişinde ülkemizin meydanlarında havaalanlarında ve nerede gerekiyorsa orada vatan nöbetine koşan halkımızla dayanışma için yapılan kumanya, yiyecek dağıtımı ve gösterilerde kullanılmak üzere satın alınan bayrak ve flamalar gibi harcamaların Sayın Genel Müdürümüzün kişisel harcaması olarak görülmesi kurumumuz için ancak gurur vesilesi olabilir.



Kimi basın yayın organlarında yer alan Sayıştay rapor taslağındaki unsurlarla ilgili olarak verilebilecek bir kaç örnek şöyle sıralanabilir. 31. 10. 2016 tarihinde TEOG ve LYS sınavlarında ilk 1000’e giren öğrencilere teşvik ve başarılarının devamı için verilen hediyeler, kurumumuz bünyesinde başmüdürlükler nezdinde yapılan kimi eğitim faaliyetlerinin temsil giderleri, eğitim ve motivasyon amaçlı toplantılarda personelimizin eğitimi ve başarılarının devamı için istişare ve cesaretlendirme faaliyetleri kapsamında yapılan temsil harcamaları. Başta çocuklarımız ve gençlerimizin yarın ki aydınlık Türkiye’yi kurarken donanımlarını geliştirmeleri, daha iyi bir eğitim almaları ve başarılarının ödüllendirilmesi PTT A.Ş’nin öncelikli hedeflerindendir. Hem kurum içi eğitim kalitemizin artırılması hem yurt çapındaki eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi şirket itibarımız açısından ve marka değerimiz açısından da vazgeçmeyeceğimiz değerlerimizdendir. Bu bağlamda yapılan temsil harcamalarının da amaca ve yasaya, usul, esaslara uygunluğu ortadadır. Kaldı ki PTT A.Ş’nin temsil ve ağırlama giderleri sektör ortalamasının mukayese edilemeyecek derecede altındadır. PTT A.Ş’nin iddialara konu edilen 2016 senesindeki resmi tören ve temsil giderlerin gerçekleşmiş toplam giderler içerisindeki yeri % 0,24’tür.



İddialarla ilgili son olarak vurgulamak istediğimiz ayrıntı PTT A.Ş’nin uluslararası karakteriyle ilgili görevleridir. Bilindiği gibi PTT A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Bozgeyik UPU (Dünya Posta Birliği) İdari Konsey Başkanı’dır. 192 üye ülkenin yer aldığı BM teşkilatı dünyadaki en etkili ve önemli kuruluşlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede gerek İstanbul ve Ankara’da gerekse yurdun çeşitli bölgelerinde dünyanın her yerinden ağırladığımız ilgili bakanlar, posta teşkilatı yöneticileri ve diğer ilgililer nezdinde ülkemizi ve milletimizi layıkıyla temsil eden PTT A.Ş’nin bu ve benzeri temsil giderleri kapsamında sanki itham ediliyormuş gibi haberlere konu edilmesi ülkemiz adına da son derece üzücüdür.



Bu ve benzeri yayınların PTT A.Ş özelinde değerlendirildiğinde tüm zorluklara ve aksi yöndeki şartlara inat büyüyen ve iddialarını güçlendiren ülkemizin sorumlu yöneticilerini üzdüğünü belirtmek istiyoruz. Eleştiri ve haber alma hürriyeti ile ilgisi olmayan mesnetsiz, dayanaksız ve nesnel bilgilerden, somut verilerden yoksun bu türden haber ve iddialar gerçek tabloyu gölgelemektedir. Oysa PTT A.Ş tüm sektör bileşenlerinin yakından takip ettiği gibi her yıl yüzde 20’nin üzerinde büyümeyi başaran, karlılığını her yıl artıran, yatırımlarını 2017 yılında bir önceki yıla göre 3 kat artıran uluslararası büyük bir kurumsal yapıya dönüşmüştür.



Posta, Kargo, Lojistik, Banka, e-Ticaret ve Elektronik Hizmetler alanlarının her bir dalında büyümeyi ve karlılığı artıran, sektöründe rekabeti ve beraberliği (rekaberliği) bir arada yöneterek liderlik eden, uluslararası arenada Dünya Posta Birliği’ne başkanlık eden PTT A.Ş., geçmişinden aldığı güç, etkin yönetim yapısı, çağın getirdiği teknoloji birikimi ile önümüzdeki yıllara büyük ve lider bir kuruluş olarak hazırlanmaktadır.



Özellikle e-ticaret alanında 2017 yılında yüzde 300 büyümeyi başaran ve kurduğu e-Ticaret sistemini yurtdışı ülkelerine ihraç eden bir konuma gelen PTT A.Ş. Türkiye’nin djitalleşme sürecine de en önde katkı vererek tüm vatandaşlarımız için ilk tercih olmayı başarmıştır.



PTT A. Ş. gösterdiği bu başarı ile gururu tüm vatandaşları ile paylaşırken gıpta edilecek bir kurum haline gelmiştir. Zaman zaman bazı spekülasyonlarla kurumsal itibarı zedelenmeye çalışılsa da her zaman dimdik ve vakur duruşundan ödün vermemiştir.



“2016 yılı TBMM KİT Alt Komisyonu”nun değerli komisyon Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı toplantıda PTT A.Ş’nin övgü ve takdirle başarıları değerlendirilmiştir. PTT A.Ş. ve üst yönetimini yıpratmaya yönelik haberlere konu olan tüm harcamalar kurum için tanınan ilgili mevzuat ve kanun hükümlerine uygun yapılmış harcamalardır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



PTT A.Ş.