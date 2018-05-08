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PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş'tan akaryakıt zammına ilişkin flaş açıklama!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda hiç bir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var, sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." dedi

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş'tan akaryakıt zammına ilişkin flaş açıklama!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, PÜİS olarak piyasaları izlediklerini ve fiyat oluşumlarında bir değişiklik görmediklerini aktardı.

"ŞU ANDA BİR ZAM ÖNGÖRMÜYORUZ"

Akaryakıt fiyatlarının yalnızca dolar kuru veya petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmediğini belirten Okumuş, "Şu anda hiç bir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var. Sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ZAM GELMEDİ Kİ GERİ ÇEKİLSİN"

Okumuş, geçmişte petrol fiyatı ve dolar kuru düşerken benzin fiyatında artışa gidilebildiğini hatırlatarak, "Petrol ve dolar kuru düşerken benzine 13 kuruş zam geldiğini gördük. Bu ABD'deki petrol kuyu sayısının ve benzin stoklarının artması azalmasıyla ilgili birşey. Sektörde çok fazla ahkam kesen var. Biz sektörde 5 iş günü programını takip ediyoruz. Bu program dahilinde, petrol fiyatı, dolar kuru ve dünyadaki petrol piyasalarındaki değişimlerle ilgili yansımaları izliyoruz. Akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini bu veriler kapsamında ele alıyoruz. Dolayısıyla akaryakıt zammı geri çekildi diye birşey de yok. Zam gelmedi ki geri çekilsin." değerlendirmesinde bulundu.

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