PÜİS'ten akaryakıtta maliyetin altındaki satışlara ilişkin açıklama

Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, kayıt dışı faaliyet gösteren bayilerin yüksek miktarda yakıt sattığını bildirdi.

Herhangi bir istasyonda rafineri çıkış fiyatından daha düşük bir fiyatla akaryakıt satılabilmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığına işaret eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Nasıl oluyor da Tüpraş'ın çıkış fiyatından daha düşük fiyatla akaryakıt veya LPG satılabiliyor. Ya vergisi ödenmiyor, ya da illegal biçimde alınıp satılıyor. Binlerce kişiye istihdam yaratan, devletine vergisini son kuruşunu kadar ödeyen dürüst bayiler can çekişirken, kaçakçılar servetlerine servet katıyor ve sayıları her geçen gün artıyor. Yetkililerimize bir kez daha sesleniyorum, bıçak kemiğe dayandı, akaryakıtta maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar bitirilmediği takdirde dürüst bayiler tek tek kapanacaktır."

YAKIT YERİNDE SATILAN FATURALAR

Okumuş, sektörün diğer önemli sorunlarından birinin de yakıt yerine satılan faturalar olduğunu bildirdi.

Devletin milyonlarca liralık vergi kaybına neden olan vergi kaçakçılığının sektörde büyük yaralar açtığını belirten Okumuş, "Yakıt yerine fatura satılarak yapılan vergi kaçakçılığının önlenmesi için sendikamızın önerisi fatura ve irsaliyenin eş zamanlı kesilmesi, vergisinin yüksek olması nedeniyle fatura ve irsaliye iptalinin çok katı kurallara bağlanması, akaryakıtın fiziksel takibinin ve mali denetimin uçtan uça izlenecek bir sistemin kurulması. Bu önerilerimizi yetkililere aktardık. Dileğimiz bir an evvel bu sorunun çözülmesi." değerlendirmesinde bulundu.