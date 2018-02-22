PÜİS'ten çiftçiye mazot desteği açıklaması

PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerin mazot maliyetinin yarısının devlet tarafından ödeneceğine yönelik açıklamasının yürekten desteklendiği belirtildi.

Ürünün ekiminden, tarladan kaldırılmasına kadar her aşamada kullanılan mazotun, çiftçiler için çok önemli bir maliyet kalemi olduğuna işaret edilerek, mazot yardımının ilk kez 2003 yılında Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Bunun artırılarak devam ettirilmesi çok önemli bir adım. Cumhurbaşkanımızın 20 Şubat'ta Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor programında yaptığı konuşmada, 23 Şubat'tan itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısının devlet tarafından ödeneceğine yönelik açıklamasını akaryakıt bayileri olarak yürekten destekliyoruz. Bugüne kadar tarım sektörüne 81 ilde, 921 ilçede ve binlerce köyde, yılın 365 günü, günün 24 saati en iyi hizmeti sunan akaryakıt bayileri olarak beklentimiz, çiftçilerimizin kullanacağı mazotun akaryakıt istasyonlarından alınması ve çiftçilerimize mazot desteğinin vergi iadesi şeklinde verilmesidir. Ayrıca denizcilik ve havacılık sektörlerinin gelişmesi için deniz ve hava taşıtlarına verilen ÖTV'siz yakıtların amacı dışında illegal olarak piyasada pazarlanması sonucunda devlet hazinemizin uğradığı vergi kaybının önlenmesi için bu sektörlere verilen desteğin de vergi iadesi şeklinde olması gerektiğini düşünüyoruz."