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  4. PWN İstanbul/Olsun: Reklamlarda da cinsiyet eşitliği gerekiyor

PWN İstanbul/Olsun: Reklamlarda da cinsiyet eşitliği gerekiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, ağırlıklı reklamlarda kahramanların erkek olduğu, kadının hep ev içinde yansıtıldığına dikkat çekerek, "İş yaşamında kadına yönelik toplumsal önyargıları kırmak için reklamların önemi kritik" dedi ve reklamlarda da cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekti.

PWN İstanbul/Olsun: Reklamlarda da cinsiyet eşitliği gerekiyor

İstanbul, 7 Ocak (DHA) - PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, ağırlıklı reklamlarda kahramanların erkek olduğu, kadının hep ev içinde yansıtıldığına dikkat çekerek, "İş yaşamında kadına yönelik toplumsal önyargıları kırmak için reklamların önemi kritik" dedi ve reklamlarda da cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekti.
Kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları ve yükselmelerini destekleyen gönüllü bir kuruluş olan PWN İstanbul, Türkiye’de kurulan medya ve reklamlardaki zararlı kalıp yargıların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yapan Unstereotype Alliance Türkiye Platformu’nun destekçisi oldu.
İşbirliği kapsamında PWN üyesi kurumların yaptığı tüm reklam çalışmalarında bu hassasiyeti gözettiğine değinen PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun şunları söyledi :
“Reklamverenler Derneği (RVD) ile Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde yapılan ve son 10 yıldaki ödüllü reklamları ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ açısından değerlendiren rapora göre ağırlıklı reklamlarda kahramanların erkek olduğu, kadının hep ev içinde yansıtıldığı, IT, Teknoloji, Endüstri sektörlerinin reklamlarında kadın yansımasının yüzde 10’ların altında olduğu görülüyor. Özetle iş yaşamında kadına yönelik toplumsal önyargıları kırmak için reklamların önemi kritik. İş yaşamında kadınlara yönelik önyargıları aşmakta reklamların rolü konusunda kamuoyu oluşturulmasını önemli buluyoruz. Bu amaçla kurulan Unstereotype Alliance Türkiye Platformu’nu da PWN olarak destekliyoruz ve başarılar diliyoruz. Ayrıca bu çalışmaları bireysel ve kurumsal paydaşlarımıza aktarmayı ve global işbirliklerini artırmayı hedefliyoruz.”
Reklamlarda kadının evde değil toplumsal alanda, iş yaşamında görünmesini ve rol sahibi olmasının önemini vurgulamak gerektiğine de değinen Olsun, “Cinsiyet dengeli bir iş yaşamına liderlik etme anlayışı ile hareket eden bir dernek olarak RVD ile işbirliğimiz önümüzdeki dönemde bu konuda farkındalık yaratmak ve değişim tetikleyici projeler üretmek üzerine olacak. RVD üyesi kurumlarda DiversityLab. I Çeşitlilik Çalışmaları’nı ücretsiz olarak sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.
PWN İstanbul’un Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun paydaşı olmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, “Dünya genelinde yapılan araştırmalar, reklamın toplumda eğitici etkisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Biz en iyi bildiğimiz yolda yürüyerek bu dönüşümün öncüsü olacağız" dedi ve ekledi:
"Reklam sektöründe imza atacağımız toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaların, ileride farklı sektörlerin ve yasal düzenlemelerin önünü açacağına olan inancımız tam.
"Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu tarafından Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte yürütülen Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2019 ikinci faz araştırması sonuçlarına göre, Effie ödüllü reklamlarda ana karakter irdelemesinde kadının payı yüzde 35’ten yüzde 40’a yükseldi.
"Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun yoğun çabalarının olumlu gelişmeler yaratmış olması çok sevindirici; bugün bitti, yarın sabahtan itibaren daha çok çalışmalıyız.
"Bu amaçla pek çok global kurum ile işbirliği içindeyiz. Reklamlardaki olumsuz yargıların ortadan kaldırılması amacıyla global çalışmalar yapan Unstereotype Alliance, ülkemizde de Unstereotype Alliance Türkiye Platformu yakın zaman önce RVD desteği ile faaliyetlerine başladı. Reklamın dönüştürücü etkisini olumlu yönde etkileyecek bu adımı önemli buluyoruz. PWN İstanbul’un da destekçimiz ve paydaşımız olması etkiyi güçlendirecektir." (Fotoğraflı)

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