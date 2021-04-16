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Qua Granit halka arz ne zaman? İşte Qua Granit halka arz sonuçları

16.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Qua Granit halka arz zamanı araştırılıyor. 5 Nisan itibariyle başlayan Qua Granit halka arz 6 Nisan itibari ile sona erdi. Peki, Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, ayrıntılar...

Qua Granit halka arz ne zaman? İşte Qua Granit halka arz sonuçları

Qua Granit halka arz sonuçları araştırılmaya başladı. 5-6 Nisan tarihleri arasında talep toplama işlemi yapılan teknik granit üreticisi Qua Granit'in halka arzına 2.3 milyar Türk liralık talep geldi. Peki, Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

QUA GRANİT HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5-6 Nisan'da talep toplama işlemi yapılan teknik granit üreticisi Qua Granit'in halka arzına 2.3 milyar Türk liralık talep geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Borsa İstanbul’a son üç senede halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak katılacak olan Qua Granite’in halka arzına bugüne dek en yüksek yatırımcı katılımının gerçekleştiği belirtildi. Qua Granit'e toplam 846 bin 353 yatırımcı sayısıyla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığı kaydedildi.

Büyüklüğü 395 milyon Türk lirası olan halka arzda, satılan toplam 24 milyon adet payın 9 milyon adedi ortak, 15 milyon adeti ise sermaye artırımı yoluyla gerçekleşti.

Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 20 olduğu, Qua Granite payları ise BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı kaydedildi.

Fiyatın 16.46 Türk lirası olduğu halka arza, 139.1 milyon adet karşılığı 2.3 milyar Türk liralık talep gelirken, açıklamada, bu şekilde Borsa’da satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzlar içindeki en yüksek talep tutarına ulaşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Qua Granit şu ifadelere yer verdi: "Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 144.518.396 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 176.395.622 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere toplam 120.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla"

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