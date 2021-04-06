Qua Granite halka arz | Qua Granite halka arz ne zaman?

Qua Granite, Türkiye’nin en büyük granit üreticilerinden biridir. Qua Granite’in halka arz olacağını öğrenen yatırımcılar ise hisse fiyatı ve borsa kodu ile ilgili araştırmalarda bulundu. Qua Granite’in borsa kodu #QUAGR.HE olarak belirlendi. Buna göre, işlem yapmak isteyen yatırımcılar bu kodu kullanarak işlem emri verebiliyor.

QUA GRANİTE HALKA ARZ NE ZAMAN BİTECEK?

5 Nisan 10.30'da başlayıp 6 Nisan Salı günü 13.00'a kadar taleplerin iletilmesi gerekmektedir. Qua Granite halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek.

Son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL'ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

QUA GRANİTE BORSA KODU VE HİSSE FİYATI

Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.