Raftaki ette büyük oyun! Fiyatını yükselttiler

Kırmızı ette fiyat artışının önüne geçmek için yapılan ithalat, büyük firmaların 'kâr' hırsına kurban gidiyor. Fiyatlar mart başında yeniden yükselişe geçti. Dev firmalar ithal danayı üreticinin elinden ve Et Süt Kurumu'ndan (ESK) peşin parayla alıp piyasaya yüksek kârlarla satınca rafta fiyat artmaya başladı. Yem fiyatlarındaki yüzde 15'lik artış da eklenince zam kaçınılmaz oldu.

10 GÜNDE 10 LİRA ARTTI: Dana kıymanın en düşük 41 liradan satıldığı kasaplarda kuzu kuşbaşının fiyatı ise son 10 günde gelen 10 liralık zamla 80 lirayı gördü. Kuzu pirzola ise rekor fiyatla 110 liradan satılıyor. Kasaplar piyasada kuzu eti bulamadıklarını, dana etinde de pazara giren ithal etin istenen kaliteden uzak olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Piyasadaki eti dev gruplar çekiyor. Biz de et bulamadığımız için rafa kısıtlı ürün çıkarabiliyorum, kazancım düşüyor."

İTHALATI ÖZELE AÇMA BASKISI: Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, piyasada çok ciddi bir oyun oynandığını, en büyük mağduriyeti üretici ve tüketicinin yaşadığını söyledi. "Aradaki tüccar ve simsarlar parayı kazanıyor. Çok değil 10-15 şirketten bahsediyorum. Özellikle Ramazan öncesi fiyatların daha da artacağını göreceksiniz" diyen Tunç, dev firmaların et fiyatlarını suni bir şekilde yükselterek ithalatın özel sektöre açılması için çaba harcadıklarını kaydetti. Üreticinin de kullanıldığının altını çizen Tunç, "ESK ithalattan elini çekerse bugüne kadar atılan tüm hamleler boşa çıkar. Bu işi fırsatçıların eline bırakmamak gerekiyor" dedi.





KİLOSU 28 TL OLAN ET RAFTA 41 TL:

- Karkasın üreticiden kilo çıkış fiyatı: 28 TL

- Etin büyükşehirlere nakliyesi sonrası fiyatı: 28.50 TL (ortalama)

- Komisyoncu-aracı-tüccar kârı sonrası etin kilo fiyatı: 33-37 TL

- Kasap kârı: 3-5 TL

- Bir kilo dana kıymanın raf fiyatı: 41 TL

TURİSTİK TESİSLER ET STOKLUYOR

Küçükbaşta son 1 ayda artış yaşandığını belirten Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye'nin bu yıl 40 milyon turist beklentisi olduğunu dolayısıyla turistik tesislerin de piyasadan ciddi oranda kırmızı et çektiğini söyledi. "Piyasada bu yüzden mal yok" diyen Yücesan, şöyle devam etti: "ESK ucuzluk marketlerine eti piyasa fiyatlarının altında verdi. Tedarik için 5-6 sanayiciyle anlaştı. Ancak ithal hayvanları zamanında getiremediği için, marketlere tedarik sağlayan firmalar piyasadan 2-3 lira pahalıya et alıp markete verdi. Dolayısıyla ESK'nın şu anda bu sanayicilere 5-6 bin tonluk büyükbaş borcu var. (Sabah)