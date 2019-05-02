Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma satışı arttı

Ramazan ayına sayılı günler kala İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafının hazırlıkları başladı. İran, Medine, Tunus ve Kudüs hurmalarından satın almak isteyen vatandaşlar, kuru yemişçilerin yolunu tuttu. Her bütçeye göre hurma satışının yapıldığı tarihi çarşıda, kilo fiyatları ise 10 TL ile 75 TL arasında değişiyor. 'Yaş hurma' olarak bilinen İran hurması ise fiyatı ve lezzetiyle en çok tercih edilen hurma oldu. Kuru yemişçi esnafı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda hurma satışlarında yoğunluk yaşandığını ifade ederken, vatandaşın bütçesine göre genellikle yarım ya da bir kilo satın aldığını belirtti.

VATANDAŞLARIN TERCİHİ İRAN HURMASI OLDU

Kemeraltı'nda kuru yemiş satışı yapan esnaf Akın Meriç, en pahalı hurmanın kilogramının 75 TL ile 'Kudüs' hurması olduğunu belirterek, "Şu anda hurma satışlarımızda yoğunluk başladı, ancak cuma gününden sonra daha da artacağını düşünüyoruz. Herkes maddi gücüne göre alışveriş yapıyor. Genellikle yarım kilo ve bir kilo satın alınıyor, ancak 100 gram alan da var. En çok yaş hurma dediğimiz İran hurması tercih ediliyor. Fiyat olarak 16 TL ile 30 TL arasında satılıyor. Lezzet olarak da hepsinin ortasında kalıyor. En pahalısı ise 75 TL'lik Kudüs hurması. Pakette hurma satışı da yapıyoruz. Şu anda açık hurmalar daha çok tercih ediliyor ancak hediye götürecek kişiler paket hurmaları alıyor. Ramazanda iftar sofralarında artık tatlı, baklava yerine hurma götürüyorlar" dedi.