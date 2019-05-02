FİNANS

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma satışı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan hurma, tezgâhlardaki yerini aldı. Kuru yemişçiler tezgâhlarını Medine, Tunus, İran ve Kudüs hurmalarıyla süslerken, satışlar da başladı. İzmirlilerin daha çok 'yaş hurma' da denilen İran hurmasını tercih ettikleri belirtildi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma satışı arttı

Ramazan ayına sayılı günler kala İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafının hazırlıkları başladı. İran, Medine, Tunus ve Kudüs hurmalarından satın almak isteyen vatandaşlar, kuru yemişçilerin yolunu tuttu. Her bütçeye göre hurma satışının yapıldığı tarihi çarşıda, kilo fiyatları ise 10 TL ile 75 TL arasında değişiyor. 'Yaş hurma' olarak bilinen İran hurması ise fiyatı ve lezzetiyle en çok tercih edilen hurma oldu. Kuru yemişçi esnafı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda hurma satışlarında yoğunluk yaşandığını ifade ederken, vatandaşın bütçesine göre genellikle yarım ya da bir kilo satın aldığını belirtti.

VATANDAŞLARIN TERCİHİ İRAN HURMASI OLDU

Kemeraltı'nda kuru yemiş satışı yapan esnaf Akın Meriç, en pahalı hurmanın kilogramının 75 TL ile 'Kudüs' hurması olduğunu belirterek, "Şu anda hurma satışlarımızda yoğunluk başladı, ancak cuma gününden sonra daha da artacağını düşünüyoruz. Herkes maddi gücüne göre alışveriş yapıyor. Genellikle yarım kilo ve bir kilo satın alınıyor, ancak 100 gram alan da var. En çok yaş hurma dediğimiz İran hurması tercih ediliyor. Fiyat olarak 16 TL ile 30 TL arasında satılıyor. Lezzet olarak da hepsinin ortasında kalıyor. En pahalısı ise 75 TL'lik Kudüs hurması. Pakette hurma satışı da yapıyoruz. Şu anda açık hurmalar daha çok tercih ediliyor ancak hediye götürecek kişiler paket hurmaları alıyor. Ramazanda iftar sofralarında artık tatlı, baklava yerine hurma götürüyorlar" dedi.

Ramazan bereketinin başladığını ifade eden kuru yemişçi Eren Kaymaz, "Ramazanın gelmesiyle beraber hurma satışında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Ramazan ayında hurma fiyatları genellikle biraz yükseliyor. Hurmaların her birinin lezzeti, etlilik oranı farklı. Fiyatlar da buna bağlı olarak farklılık gösteriyor. Şu anda vatandaşlar en çok İran hurmasını tercih ediyorlar" diye konuştu.

'UCUZ HURMA ALMAYIN'

İzmir Kuru Kahveciler Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen ise vatandaşları ucuz hurma almamaları konusunda uyararak, şunları söyledi: "Hurmalar eskiden genellikle ramazan ayında satılırdı, ancak şimdi 12 ay boyunca yılın her zamanı satışı yapılıyor. Halkımız hurmanın ne kadar şifalı olduğu konusunda oldukça bilinçlendi. Yurt dışından birçok yerden hurma ithalatı yapıyoruz. İran'dan, Tunus'tan ve Medine'den gelen hurmalar, Kemeraltı Çarşısı'nda satılıyor. Bizim, İzmir Kuru Kahveciler Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası olarak halkımızdan tek bir ricamız var. Ucuz hurmadan uzak dursunlar. Hurmanın iyisini alsınlar. Vatandaşın sağlığı için bu durum çok önemli ve hassas bir konu. Vatandaşı bildikleri yerden, son kullanma tarihi olan hurmaları almaya teşvik etmeliyiz" dedi.

KAYNAK:DHA

Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayınBu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın
Fiyatları fırlamıştı, tarlada 1 lira!Fiyatları fırlamıştı, tarlada 1 lira!
Konut kredilerinde son durumKonut kredilerinde son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir hurma Ramazan ayı

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Dolarda Fed hareketliliği!

Dolarda Fed hareketliliği!

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nisanda en fazla havucun fiyatı arttı

Nisan'da en çok onun fiyatı arttı

Soğan tarlada 1 lira

Fiyatları fırlamıştı, tarlada 1 lira!

En uygun konut kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları

Konut kredilerinde son durum

Sigara ve cep telefonunda vergiler yeniden düzenlendi, hurda teşviki şartları yenilendi

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

En uygun taşıt kredisi veren banka hangisi? Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları

Taşıt kredisi seçerken dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.