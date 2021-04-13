FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri 1500 mü olacak?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri 1500 mü olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 12:21 | Son Güncelleme

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekli vatandaşlar emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Emekliler ve yakınları tarafından sorgulanan Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam müjdesini verdi. Peki Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri 1500 mü olacak? İşte yanıtı...

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri 1500 mü olacak?

2021 senesinde İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekli vatandaşlar emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyeleri için emekliye zam müjdesi verdi. Peki Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri 1500 mü olacak?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk kez 2018 senesinde verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden ödenmeye devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde verdi ve bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.
Emekli bayram ikramiyeleri bilindiği üzere bayramdan önce ödeniyor. Bu sene ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi şekilde açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin edilmekte.

Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10 ve12 Mayıs 2021

Kurban Bayramı İkramiyesi: 12 ve 16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'nin yapmış olduğu habere göre, eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı?Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı
Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
Ripple ralli mi yaptı?
Ripple ralli mi yaptı?
“Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar”
“Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar”
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!
İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!
Cam kapağa talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!
Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan bayramı ikramiyelerine zam mı geldi?
Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Turkcell Superonline'ın Genel Müdürü Emre Erdem oldu
Superonline'ın Genel Müdürü belli oldu
5 litre ayçiçek yağının fiyatı ne kadar oldu? İşte Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) satış noktaları listesi!
5 litre ayçiçek yağında şok fiyat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.