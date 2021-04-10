Ramazan bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar? Bayram ikramiyelerine zam gelir mi?

Bazı dernekler, emeklilere verilen bayram ikramiyelerine enflasyon rakamlarına bakılarak zam verilmesini istiyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 1000 TL olarak verilen bayram ikramiyelerinin zamlanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Geçen sene salgından dolayı erken ödenen emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl da erken ödenip ödenmeyeceğine dair açıklama bekleniyor…

Emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?

13 milyondan fazla emekliyi yakından ilgilendiren 1.000 Türk liralık bayram ikramiyelerinin ödeme tarihinin belli olduğu iddia edildi. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyelerinin mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacağı kaydedildi. NTV’de yer alan habere göre, Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu sene 13 Mayıs’a denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta evvel (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 2.6 milyon Bağ-Kur, 8.2 milyon işçi ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan evvel ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

Kimler ikramiye alabilir? Ramazan ve Kurban olmak üzere senede 2 defa ödenen 1000 TL bayram ikramiyelerinden SGK'den emekli aylığı alanların dışında, vazife malullüğü aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, gaziler, şehit yakınları, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye alma hakkı elde ediyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da yararlanabiliyor.

Çifte kazanç Kurban Bayramı ikramiyesinin de yatırılması ile birlikte temmuzda hem zam hem de ikramiye alınacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu sene 13 Mayıs’a denk geliyor. SGK bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta evvel hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.

Ödeme şeklini SGK duyuracak İlk başta 2018 tarihinde verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Bu sene de ikramiye aynı tutarda olması bekleniyor. Bugüne dek ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar Türk lirasına ulaştı. 2019’da iki güne yayılan ikramiye ödemeleri 2020’de aynı gün gerçekleşmişti. Bu sene ödeme şeklini SGK açıklayacak.

Geçen yıl emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarı da 22 milyar lirayı geçti. Emeklilere 20 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihinde yatırılması bekleniyor. Emekliler temmuzda aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Yeni emekliler de faydalanacak Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek

Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

İş göremezlik geliri alana da var Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Bayram ikramiyesine hiçbir şekilde haciz konulamayacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.