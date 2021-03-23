Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

Milyonlarca emekli vatandaş Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. 13 milyona yakın emekli vatandaş yapılacak ikramiye ödemesinin miktarını ve ikramiyeye zam gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Peki Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar ve bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli vatandaşlar iki bayram öncesinde bin liradan geçtiğimiz senelerde olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi almış olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2021 senesinde Ramazan Bayramı 13 ile 15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10 ve 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında ödeneceği düşünülüyor.

Bu sene Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12 ve 19 Temmuz tarihlerinde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI? Tüm İşçi Emeklileri Derneği’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği yazılı mektupta, bayram ikramiyesinde 6 dönemdir artış yapılmadığı söylendi.

TÜM EMEK-DER Yönetim Kurulu Başkanı olan Satılmış Çalışkan'ın imzasıyla gönderilen mektupta şöyle denildi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufak da olsa bir kurban alınabilir iken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.

Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.