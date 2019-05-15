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19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 19 Mayıs ile Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olmasını oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı.

19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak

AK Parti İBB Meclis grubu tarafından halkın Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması hakkındaki teklif, Plan ve Bütçe, Hukuk ve Temel Haklar Komisyonlarına olumlu bulunup rapor haline getirilerek meclise sevk edildi.

Belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen meclis toplantısında ele alınan raporda, Ramazan Bayramı münasebetiyle; halkın yapacağı akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirerek özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile daha önceki bayramlarda olduğu gibi ek seferler konularak toplu ulaşımın ücretsiz taşıma yapılmasının faydalı olacağı belirtildi.

Yapılan oylamada, toplu ulaşımın ücretsiz sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Ramazan Bayramı süresince 4 Haziran 06.00'dan, 6 Haziran 24.00'e kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Belirtilen tarihler arasında vatandaşlar, İstanbul genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro İstanbul A.Ş'ye bağlı tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçlarında hiçbir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Daha önceki bayramlarda İstanbul'daki toplu ulaşım araçları Bayramlarda yüzde 50 indirimli olarak hizmet veriyordu.

85 LİRADAN 40 LİRAYA İNDİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

SINAVA GİRECEKLERE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Açık Öğretim Sınavı (AÖF) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek öğrenci, memur adayları ve görevlilerin, sınav günü kentteki tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz yolculuk yapmalarını oy birliğiyle kabul etti.

İBB meclis toplantısında, AK Parti grubunca gündeme getirilen rapora ilişkin yapılan oylamada, öğrenci, memur adayları ve sınav görevlilerinin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaları oy birliğiyle kabul edildi.

15 - 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler, 25 - 26 Mayıs'taki yapılacak Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarına (AÖF) girecek öğrenci ve görevliler, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerle 14-20-21 ve 28 Temmuz günleri yapılacak KPSS sınavına girecek olan vatandaşlar da sınav yerlerine ücretsiz ulaşabilecek.

Sınava girecek kişilerin sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
razmazan bayramı 19 Mayıs İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi

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Okuyucu Yorumları 90 yorum
Nankörlük yapmayın Ak Parti her bayram zaten ulaşımı ücretsiz yapmıyor mu ?
vay vay ne oldu kafalarına taş düştü, yok yok imamoğlu düştü madem daha önce bunları yapabiliyordunuz neden yapmadınız riyakarlar
Binali başkan gelmeden icraatları gelmeye başladı.
@uhicyilmaz Gerçek Müslüman İmamoğlu... münafıklar bir bir ortaya çıkıyor artık....
tesekkurler imamoglu vaatlerini gerceklestirdin
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