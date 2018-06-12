Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.
Bakan Ahmet Arslan, "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" açıklamasını yaptı. AA
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var
Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum