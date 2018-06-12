FİNANS

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.

Bakan Ahmet Arslan, "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" açıklamasını yaptı. AA

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de varMercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var
Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim varEski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan ramazan bayramı otoyol köprü

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Bir ilde daha petrol aranacak

Bir ilde daha petrol aranacak

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var

Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Özhaseki uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

İstanbul'da üniversite sınav gününde toplu taşıma bedava olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.