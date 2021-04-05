Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama ne kadar kaldı?

Ramazan ayının başlangıç tarihi ise 13 Nisan olarak açıklandı. Buna göre Ramazan ayının ilk sahuru 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılacak. 12 Mayıs günü son bulan Ramazan ayından sonra ise 13 Mayıs Ramazan Bayramı’nın ilk günü olarak kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor 3 gün sürecek olan bayram hafta sonu ile birleştirilirse toplamda Ramazan Bayram tatili 4,5 gün olacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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