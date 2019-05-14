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'Ramazan Bayramı tatili için biletler tükenmek üzere'

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2019 13:39 | Son Güncelleme

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Ramazan Bayramı tatili için uçak biletlerine büyük ilgi olduğunu belirterek, "Talep fazla olunca fiyatlar da tavan fiyata yaklaştı. Hatta yer bulmak da giderek zorlaşıyor, biletler tükenmek üzere. Bu yüzden acele etmenizde fayda var." ifadelerini kullandı.

'Ramazan Bayramı tatili için biletler tükenmek üzere'

Hacıbayramoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonları birleştirmeleriyle 9 güne çıktığını, bu yüzden de pek çok kişinin tatil ya da akraba ziyareti için planlar yaptığını ifade etti.

Geçen yıl da Kurban Bayramı döneminde uçaklarda doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığını anımsatan Hacıbayramoğlu, "Tatil uzun olunca uçak biletlerine de büyük ilgi var. Talep fazla olunca fiyatlar da tavan fiyata yaklaştı. Hatta yer bulmak da giderek zorlaşıyor, biletler tükenmek üzere. Bazı destinasyonlar ya da sabah erken saatteki uçuşlar için hala bilet bulunabiliyor. Bu yüzden acele etmenizde fayda var." değerlendirmelerini yaptı.

Hacıbayramoğlu, bayram tatiline İstanbul'dan uçacaklar için havalimanına erken gidilmesi uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Yeni havalimanına ulaşımın uzun sürmesi ve havalimanının büyük oluşundan dolayı uçağın biniş kapılarına varmanız uzun sürebiliyor. Bu yüzden erken gitmenizde fayda var. Sabiha Gökçen Havalimanı ise en yoğun aylarını yaşıyor. Havalimanı girişi ve check-in sırasında uzun kuyruklar olabilir. Bayram tatili döneminde İstanbul’dan uçakla seyahat edeceklerin havalimanına erken gitmeleri iyi olur."

KAYNAK:AA

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