Ramazan'da ete zam gelecek mi? Türkiye Kasaplar Federasyonu açıkladı!

Yüzde 60 oranında kıyma, yüzde 20 oranında kuşbaşı, yüzde 10 ise değerli etlerin satıldığını aktaran Yardımcı, vatandaşın en çok kıymayı tercih ettiğini anlattı.

Geçen sene Ramazan ayında ete zam yapmadıklarını hatırlatan Yardımcı, “İnşallah bu sene Ramazan ayında zam yapmayı düşünmüyoruz. Anormal bir artış olmadığı müddetçe bu sene vatandaşa zam yapmadan et yedireceğiz. Kıyma geçen sene 57 TL'ydi, bu sene 60 TL yaptık. Geçen sene 62 TL olan kuşbaşı bu sene 65 TL oldu" dedi.

Etin temel gıda maddesi olduğunu belirten Osman Yardımcı, birçok ürüne yüzde 100 zam yapıldığını, ete sene başında yapılan 3 TL'lik artışın çok olmadığını vurguladı.

Yardımcı, “Kıymayla 2-3 tür yemek yapılabiliyor. 1 kilo alınan kıymayı 4'e böldürüyorlar. Ama bonfile veya bifteği aldığı zaman bir öğünde tüketiyor" diye konuştu.

FIRSATLARA GEÇİT YOK

Tavuğun bu sene itibariyle 15 TL'den satıldığını belirten Osman Yardımcı, “Tavuk fiyatlarında artış var. Bunu tavukçularla görüşeceğiz. Ramazan'da eğer artış olursa gereken yerlere tavuk fiyatlarının durdurulması için müracaatta bulunacağız. Çünkü fakir fukaranın yediği bir tavuk var.

Eğer böyle durmadan zam yapılırsa biz kendi 1 TL olan karımızı da etmeyiz. Biz et fiyatlarını düşük tutuyorsak tavukçular da buna fırsat vermemeli. Tüm fiyatları çıkaracağım ve tavuk firmalarıyla görüşeceğim, gerekirse Ticaret Bakanlığı'na kadar dilekçe vereceğim" dedi.

Yardımcı, “15 TL tavuk pahalı değil. Çoğu kişi şu an kanat almıyor. Çünkü piknik alanları kapalı. Bugün kanat ile tavuğu baz aldığınızda kanat pahalı. Kanat 32 TL pahalı ama onu da alan pek yok. Onu da eskiden 3-4 kasa satardık. Piknikler kapandığı için kanat satılmıyor. Önemli olan bütün tavuk. Yaptıkları zammın karşısına geçeceğiz" diye konuştu.

(DHA)



