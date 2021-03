Ramazan'da ete zam gelecek mi? Türkiye Kasaplar Federasyonu açıkladı!

Yardımcı, 2021 yılı itibari ile kıymanın kilosunun 60 TL, kuşbaşı 65 TL, antrikot 85 TL, bonfile 100 TL, konturfile 80 TL, kuzu but 75 TL, kuzu pirzola 110 TL, kuzu kol 70 TL, tavuk 15 TL, kanat 32 TL, but baget 20 TL, but incik ve kelebeğin kilosunun 24 TL'den satıldığını açıkladı.

Ramazan ayında ete zam yapılmayacağını vurgulayan Yardımcı, tavuğa da zam yapılmaması için birtakım görüşmeler yapacaklarını aktardı.

ETE SENE BAŞINDA ZAM OLDU

Etin temel gıda maddesi olduğunu belirten Osman Yardımcı, birçok ürüne yüzde 100 zam yapıldığını, ete sene başında yapılan 3 TL'lik artışın çok olmadığını vurguladı.

Geçen sene Ramazan ayında ete zam yapmadıklarını hatırlatan Yardımcı, “İnşallah bu sene Ramazan ayında zam yapmayı düşünmüyoruz. Anormal bir artış olmadığı müddetçe bu sene vatandaşa zam yapmadan et yedireceğiz. Kıyma geçen sene 57 TL'ydi, bu sene 60 TL yaptık. Geçen sene 62 TL olan kuşbaşı bu sene 65 TL oldu" dedi.

EN ÇOK KIYMA TERCİH EDİLİYOR

Yüzde 60 oranında kıyma, yüzde 20 oranında kuşbaşı, yüzde 10 ise değerli etlerin satıldığını aktaran Yardımcı, vatandaşın en çok kıymayı tercih ettiğini anlattı.