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Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da 350 gram pide fiyatı 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide fiyatı 2,5 TL'den satılacak.

Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak' açıklamasını yaptı.

KAYNAK:AA


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fırın pide

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