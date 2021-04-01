FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazan pidesine zam yolda!

Ramazan pidesine zam yolda!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 09:41 | Son Güncelleme

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, yaptığı açıklamada artan maliyetlerden dolayı Ramazan pidesi fiyatlarına zam yapılacağını belirtti.

Ramazan pidesine zam yolda!

Samsun’da merakla beklenen Ramazan pidesi fiyatları belli olmadı ama zam geleceği kesinleşti. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Samsun Fırıncılar Odası Başkanlığının ortak imzasıyla belirlenecek olan Ramazan pidesi fiyatına zam yapılacak. Samsun’da geçen sene pide fiyatına 470 gram olan pidenin gramajı 420 grama düşürülerek zam yapılmıştı. SESOB Başkanı Güler, bu yıl da artan maliyetlerden dolayı pide fiyatına zam yapılacağını açıkladı.

'RAMAZAN PİDESİNE MUTLAKA ZAM GELECEK'

Pide fiyatlarına zam geleceğini ifade eden Başkan Eyüb Güler, “Bazı ürünlerde zam olabilir. Birçok ithal ürünün fiyatı arttı. Dolar arttı. Buna bağlı olarak birçok ithal ürünün ham maddesine zam geldi. Bu ürünlerin etkilediği yan ürünler de zamlandı. Örneğin Ramazan ayında pide fiyatları konusu var. Bu fiyatları biz belirliyoruz ama tabii ki zarar etmeden, halkımıza da fazla yük vurmadan maliyet hesaplanacak. Buna göre de fiyat verilecek. Bazen ekmek zamlanıyor. Halkımız duyarlı bu konuda. Bazıları, ‘Ekmeğe de zam olur mu?’ diyor. Ama una ve birçok ürüne zam geliyor. Bunlar hep hesaplanıyor. Maliyet hesapları yapılıp, ona göre zam geliyor. Pide fiyatı önümüzdeki hafta belirlenecek. Mutlaka bir zam gelecek” dedi.

c0cd078e-acf4-4ae2-9eb7-577663fac968

'RAMAZAN AYINDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR OLABİLİR'

Ramazan ayında ortaya çıkan fırsatçılar hakkında da uyarılarda bulunan Eyüb Güler,

“Ramazan ayı Müslümanlar için mübarek ay. Bu ayı saptırarak kendine menfaat sağlamak adına insanların manevi duygularını kullanarak kendilerine haksız kazançlar sağlamak isteyenler olabiliyor. Bunların önüne geçmek için esnafın da halkın da dikkatli olması lazım. Her sene bazı istenmeyen olaylar yaşanıyor. Bu sene önceki senelerden farklı. Covid-19 salgını ile sıkıntı daha büyük. Ramazan ayı gelmeden, karaborsacılar bu işlere sarılmadan önce fiyatlar zaten atmaya başlamıştı. Kimin hangi ürünü neye sattığı belli değil. Devletimizin bu konuda baskı yapmasına rağmen önüne geçilemedi. Korona virüsü sıkıntısı ile beraber Ramazan’da fırsat kollayan kişiler de olabilir. Onun için kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimler çalışma yürütüyorlar ama daha çok iş esnafa ve halka düşüyor. İki taraf da bilinçli olarak bu kişilere fırsat vermemeli” diye konuştu.

67ca791a-8e80-4514-a16a-4f98c572bbdf

'UCUZ DİYE MERDİVEN ALTI ÜRETİLEN ÜRÜNLERE SALDIRMAYALIM'

Merdiven altı üretime de dikkat çeken Güler, şunları söyledi:

“Esnaf salgından muzdarip. Sattığımız malı aynı fiyata alıp yerine koyamıyoruz. Burada suç esnafın değil. O yüzden küçük sermayeli esnafımız ne stok yapabilir ne de karaborsa yapabilir. Denetimler de her zaman sürüyor. Halkımız da çok dikkatli olsun. Aradaki fırsatçılara yol vermeyelim. Bilinçli, davranalım. Bir de Ramazan aylarında merdiven altı üretim çoğalıyor. Şeker, lokum ve tatlı gibi Ramazan’da çok tüketilen ürünlere dikkat edelim. Ucuz diye merdiven altı üretilen ürünlere saldırmayalım. Ramazan’ı en iyi şekilde karşılayalım.”

(İHA)

Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj indirimi devam ediyor!Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj indirimi devam ediyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Altın bilezik fiyatlarında hareketlilik devam ediyorAltın bilezik fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
Saanen keçisi yetiştiriciliği kârlı mı?Saanen keçisi yetiştiriciliği kârlı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu
Ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ücretsiz verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ücretsiz verilecek
ABD'den Türkiye'ye ek vergi hazırlığı
ABD'den Türkiye'ye ek vergi hazırlığı
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e çıkardı
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e çıkardı
Nisan 2021 sigara fiyatları
Nisan 2021 sigara fiyatları
'Bir Bitcoin, bir Lamborghini olabilir'
'Bir Bitcoin, bir Lamborghini olabilir'
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Türkler yemiyor, Uzak Doğulular hayran kalıyor! Getirisi dudak uçuklatıyor
Türkler yemiyor, Uzak Doğulular hayran kalıyor! Getirisi dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum
şaşırdıkımı yok oruç tutanlar düşünsün ben evde ekmek yapıyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tesiste paketlenen ballar İngiltere’ye ihraç ediliyor
Ordu'dan İngiltere'ye tatlı ihraç!
İşte Yusufeli Barajı'nın son hali!
İşte Yusufeli Barajı'nın son hali!
Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj indirimi devam ediyor!
Bankada parası olanlar dikkat!
Altın bilezik gram fiyatlarında son durum | 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?
Altın bilezik fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
1 Nisan güncel altın fiyatları | 1 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Altındaki yükseliş devam ediyor
ABD'den Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkenin alüminyumuna ek vergi hazırlığı
ABD'den Türkiye'ye ek vergi hazırlığı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.