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Ramazan pidesine zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, geçen sene 6,70 TL olan Ramazan pidesinin kilosunun yeni kararla birlikte 7,20 TL'ye çıktığını söyledi.

Ramazan pidesine zam

Ramazan ayına kısa bir süre kala pide fiyatları da belirlenmeye başladı. Bu sene alınan karar doğrultusunda pide fiyatlarını illerde bulunan fırıncılar odası değil, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı belirliyor. Bu kapsamda Samsun Fırıncılar Odası'na gönderilen genelgede Ramazan pidesinin kilo fiyatının 6,70 TL'den, 7, 20 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Yılmaz Yiğit, zammı fiyatlara değil gramaj ayarlaması olarak değerlendirebileceklerini ifade etti. Yiğit, "Geçen sene sade pidenin kilo bazındaki fiyatı 6,70 TL'ydi. Bundan sonraki fiyat belirlemelerindeki kontrol tamamen Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda olacak. Ekmek ve pide fiyatlarını merkezimiz belirleyecek, bakanlığın onayına sürecek. Buna göre de birliklere yazı gönderilecek ve fiyat belirlenecek. Yeni belirlenen fiyatlara göre bu sene pidelere maksimum yüzde 10'dan daha az bir oranda zam yapılacağını düşünüyoruz" dedi.

"ZAMMI FİYAT BAZLI DEĞİL, GRAMAJ ÜZERİNDEN UYGULAYACAĞIZ"

Pideye yapılan zammın gramaj üzerinden uygulanacağının altını çizen Yiğit, şunları söyledi:

"Geçen sene 300 gram sade pide 2 lira, yumurtalı da 2,5 liraydı. Kilo bazında 6,70 kuruşa tekabül ediyordu. Bu sene ise pidenin kilo fiyatı 7,20 kuruş olarak belirlendi. Bu artışı da muhtemelen geçen seneki fiyatları aynı tutarak gramaj anlamında bir değişime gideceğiz. Yani pideye maksimum yüzde 10'dan daha az bir zam yapmayı düşünüyoruz. Zammı, fiyatlara değil gramaja yansıtmayı düşünüyoruz. Ekmeklerde de artık fiyatlar komisyon kurarak belirleniyor. Komisyonda Esnaf Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve odamızdan oluşan 6 kişilik komisyon tarafından fiyatlar belirleniyor. Bu ay itibariyle de Samsun'da taban gramajı 200 gram olan ekmek satılmaya başlandı. Şu anda 200 gram ekmek 1 liradan satılmaya devam ediyor." Yılmaz Yiğit, Ramazan pidesi fiyatlarının kesin olarak birkaç gün içinde belirleneceğini sözlerine ekledi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
ramazan pide fırın

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