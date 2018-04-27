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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Ramazan ayı yaklaşırken Fırıncılar Federasyonu, 275 gram pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Pide fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Fırıncılar Federasyonu konuyla alakalı açıklamada bulundu.

Ramazan pidesinin kilogram fiyatının 7,2 lira olduğu belirtilirken, Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pidenin 2 liradan satılacağı bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
pide fırın

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