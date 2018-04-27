Pide fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Fırıncılar Federasyonu konuyla alakalı açıklamada bulundu.
Ramazan pidesinin kilogram fiyatının 7,2 lira olduğu belirtilirken, Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pidenin 2 liradan satılacağı bildirdi.
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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